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Luca Niculescu i-a transmis un mesaj Ursulei von der Leyen, aflată la București, după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră

f Scris de foto: vlad chirea
Luca Niculescu i-a transmis un mesaj Ursulei von der Leyen, aflată la București, după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră
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Premierul Luca Niculescu a transmis luni, 9 noiembrie, după discuția cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că Executivul continuă angajamentul de a colabora strâns cu partenerii europeni pentru o Europă mai puternică.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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