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Politică

Luca Niculescu, luat la întrebări de vecini în fiecare dimineață. Anunț despre pensii

l Scris de loredana iriciuc
Luca Niculescu, luat la întrebări de vecini în fiecare dimineață. Anunț despre pensii
Aosom
Pensionarii din cartierul în care locuiește premierul îl opresc zilnic pe Luca Niculescu la plecarea spre birou. Ce le-a răspuns vecinilor despre majorarea pensiilor din 2027.

Sursa: Dcnews

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