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Politică

Luca Niculescu: Societatea informațională și democrația constituțională, provocări majore ale lumii contemporane

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Luca Niculescu: Societatea informațională și democrația constituțională, provocări majore ale lumii contemporane
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Premierul Luca Niculescu a vorbit despre provocările societății informaționale și importanța valorilor fundamentale, la o reuniune organizată de Asociația Curților Constituționale Francofone.

Sursa: Mediafax Ro

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