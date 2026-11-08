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Politică

Luca Niculescu, surprins într-o librărie duminică după-amiază. „Răsfoiește nestingherit cărți, nimeni nu schițează nici cel mai mic semn, avem un prim-ministru anonim”

c Scris de catalina sirbu
Luca Niculescu, surprins într-o librărie duminică după-amiază. „Răsfoiește nestingherit cărți, nimeni nu schițează nici cel mai mic semn, avem un prim-ministru anonim”
Aosom
Un român a povestit, într-o postare pe Facebook duminică, 8 noiembrie, că l-a văzut pe premierul Luca Niculescu într-o librărie din București, unde acesta răsfoia cărți fără să fie recunoscut de cei din jur.

Sursa: Ziare

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