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Politică

Lucian Bode susține că nu are nicio legătură cu datoriile partidului: „Nu am semnat niciodată un contract care să nu respecte legea”

s Scris de sebastian eduard
Lucian Bode susține că nu are nicio legătură cu datoriile partidului: „Nu am semnat niciodată un contract care să nu respecte legea”
Aosom
Lucian Bode susține că nu are nicio legătură cu datoriile partidului după ce actuala conducere PNL a decis să acționeze în instanță foștii lideri considerați responsabili pentru contractele care au generat aceste datorii.

Sursa: Digi24

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