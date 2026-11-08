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Politică

Ludovic Orban revine în PNL

a Scris de andreea tiron
Ludovic Orban revine în PNL
Aosom
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunţat deciziile care au fost luate duminică, în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, una dintre ele vizând începerea negocierilor pentru fuziunea cu partidul Forţa Dreptei

Sursa: Jurnalul Ro

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