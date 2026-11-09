Ludovic Orban revine în PNL. Liberalii au aprobat negocierile de fuziune cu Forța Dreptei

Partidul Național Liberal, condus de Ilie Bolojan, a decis să înceapă negocierile pentru fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei, formațiunea înființată de fostul premier Ludovic Orban după plecarea sa din PNL. Hotărârea a fost luată duminică, în unanimitate, de Biroul Politic Național al liberalilor și reprezintă primul pas spre constituirea unui așa-numit „Pol al Modernizării”, […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗