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Politică

Ludovic Orban revine în PNL. Liberalii au aprobat negocierile de fuziune cu Forța Dreptei

a Scris de andreea vlad
Ludovic Orban revine în PNL. Liberalii au aprobat negocierile de fuziune cu Forța Dreptei
Aosom
Partidul Național Liberal, condus de Ilie Bolojan, a decis să înceapă negocierile pentru fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei, formațiunea înființată de fostul premier Ludovic Orban după plecarea sa din PNL. Hotărârea a fost luată duminică, în unanimitate, de Biroul Politic Național al liberalilor și reprezintă primul pas spre constituirea unui așa-numit „Pol al Modernizării”, […]

Sursa: National - Ziarul National

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