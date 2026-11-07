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Politică

Luis Lazarus avertizează: vaccinarea oilor ar putea afecta condițiile de export pentru brânzeturile tradiționale

r Scris de realitatea.net
Luis Lazarus avertizează: vaccinarea oilor ar putea afecta condițiile de export pentru brânzeturile tradiționale
Aosom
Europarlamentarul Luis Lazarus a criticat dur, în plenul Parlamentului European, blocarea exporturilor de ovine din România. Totodată, liderul partidului Dreptate și Frăție a explicat că fermierii refuză vaccinarea animalelor, deoarece se tem că aceasta ar putea afecta producția tradițională de brânzeturi și alte produse lactate, potrivit Realitatea Plus.

Sursa: Realitatea

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