Lula da Silva îi ironizează pe Trump și Netanyahu: A fost o lecție pentru lume

Un lider important i-a ironizat pe Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Este vorba despre președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, care a comparat alegerile din țara sa cu cele din SUA și Israel. A fost o lecție pentru lume, a fost concluzia...

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