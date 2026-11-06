 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Lula da Silva îi ironizează pe Trump și Netanyahu: A fost o lecție pentru lume

g Scris de george traicu
Lula da Silva îi ironizează pe Trump și Netanyahu: A fost o lecție pentru lume
Aosom
Un lider important i-a ironizat pe Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Este vorba despre președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, care a comparat alegerile din țara sa cu cele din SUA și Israel. A fost o lecție pentru lume, a fost concluzia...

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech