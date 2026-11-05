Luminița Păucean-Fernandes (senator AUR): Când AUR cerea socoteală Guvernului Ciolacu pentru raportarea falsă a deficitului bugetar, Raluca Turcan era ministru în Guvernul PSD

Senatorul AUR Luminița Păucean-Fernandes răspunde acuzațiilor aduse de Raluca Turcan privind o presupusă înțelegere AUR-PSD și îi reamintește acesteia că a făcut parte din Guvernul Ciolacu, cel care a lăsat României un deficit bugetar de 9,28% din PIB

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗