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Politică

Luminița Păucean-Fernandes (senator AUR): Când AUR cerea socoteală Guvernului Ciolacu pentru raportarea falsă a deficitului bugetar, Raluca Turcan era ministru în Guvernul PSD

r Scris de roxana popa, redactor
Luminița Păucean-Fernandes (senator AUR): Când AUR cerea socoteală Guvernului Ciolacu pentru raportarea falsă a deficitului bugetar, Raluca Turcan era ministru în Guvernul PSD
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Senatorul AUR Luminița Păucean-Fernandes răspunde acuzațiilor aduse de Raluca Turcan privind o presupusă înțelegere AUR-PSD și îi reamintește acesteia că a făcut parte din Guvernul Ciolacu, cel care a lăsat României un deficit bugetar de 9,28% din PIB

Sursa: Stiri Pe Surse

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