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Politică

Luptă acerbă pentru electoratul suveranist. Purtătorul de cuvânt al lui George Simion, despre noile partide: „O încercare de a sparge AUR pe cât de mult posibil”

d Scris de dan stan
Luptă acerbă pentru electoratul suveranist. Purtătorul de cuvânt al lui George Simion, despre noile partide: „O încercare de a sparge AUR pe cât de mult posibil”
Aosom
În vreme ce AUR, potrivit sondajelor de opinie a ajuns partidul numărul 1 din România ca susținere, există entități în statul român care încearcă sabotarea mișcării suveraniste, susține Ștefăniță Avramescu.

Sursa: Ziare

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