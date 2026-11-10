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Politică

"M-a plictisit crunt". CTP ironizează discursul președintelui Nicușor Dan: "Nu a lămurit nimic. A crezut că mai recâștigă niște alegători dezamăgiți"

a Scris de adrian zia
"M-a plictisit crunt". CTP ironizează discursul președintelui Nicușor Dan: "Nu a lămurit nimic. A crezut că mai recâștigă niște alegători dezamăgiți"
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Gazetarul Cristian Tudor Popescu a demontat public marți seară, 10 noiembrie, prestația președintelui Nicușor Dan din cadrul conferinței de presă maraton desfășurate la Palatul Cotroceni, catalogând întregul eveniment drept lipsit de substanță și marcat de strategii rigide de evitare a răspunsurilor clare.

Sursa: Ziare

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