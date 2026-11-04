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Politică

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franța

a Scris de alina popescu
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franța
Aosom
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că joi este anunţată o grevă interprofesională naţională însoţită de manifestaţii pe întreg teritoriul ţării.

Sursa: Digi24

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