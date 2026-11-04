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Politică

MAE apără comunitatea românească din Germania după declarațiile liderei AfD: „Respingem orice instrumentare în scop politic”

n Scris de narcis ghiurca
MAE apără comunitatea românească din Germania după declarațiile liderei AfD: „Respingem orice instrumentare în scop politic”
Aosom
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat miercuri, 4 noiembrie, la declarațiile făcute de Alice Weidel, lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a spus că migranții români „profită” de sistemul de protecție socială al Germaniei.

Sursa: Adevarul

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