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Politică

MAE, atenționare de călătorie pentru românii din Portugalia. A fost emis Cod Roșu

i Scris de iulia horovei
MAE, atenționare de călătorie pentru românii din Portugalia. A fost emis Cod Roșu
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Ministerul Afacerilor Externe a emis, marți după-amiază, o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Portugalia, pe fondul avertizării meteorologice Cod Roșu de vânt puternic și precipitații.

Sursa: Dcnews

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