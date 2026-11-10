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Politică

MAE, atenţionare de călătorie pentru Spania. Greva generală ar putea afecta zborurile şi trenurile

m Scris de mihaela ivăncică
MAE, atenţionare de călătorie pentru Spania. Greva generală ar putea afecta zborurile şi trenurile
Aosom
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii aflaţi în Spania, care tranzitează ţara sau intenţionează să călătorească acolo, că miercuri, 11 noiembrie, este anunţată o grevă generală de 24 de ore.

Sursa: Stirile Pro.tv

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