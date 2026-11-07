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Politică

MAE, despre atacul din Cracovia: Nu au fost semnalate victime de cetățenie română

d Scris de dana bărăgan
MAE, despre atacul din Cracovia: Nu au fost semnalate victime de cetățenie română
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță, sâmbătă seară, 7 noiembrie, că autoritățile poloneze nu au confirmat, până în acest moment, prezența unor cetățeni români printre victimele atacului armat produs în centrul orașului Cracovia. Șase persoane au fost ucise, iar cel puțin zece au fost rănite după ce un bărbat a deschis focul asupra trecătorilor. Suspectul a fost reținut de poliție.

Sursa: Realitatea

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