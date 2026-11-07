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Politică

MAE: Nu există, până la acest moment, români printre victimele atacului din Cracovia și nici solicitări de asistență consulară

a Scris de ana-maria gherghiță
MAE: Nu există, până la acest moment, români printre victimele atacului din Cracovia și nici solicitări de asistență consulară
Aosom
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, până la acest moment, autorităţile poloneze nu au confirmat existenţa unor cetăţeni români printre victimele atacului armat care a avut loc în Cracovia.

Sursa: Digi24

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