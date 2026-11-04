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Politică

MAE reacționează după ce Alice Weidel a acuzat românii că „jefuiesc” Germania: „Respingem declarațiile discriminatorii”

v Scris de vlad dobrea
MAE reacționează după ce Alice Weidel a acuzat românii că „jefuiesc” Germania: „Respingem declarațiile discriminatorii”
Aosom
Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) face precizări, miercuri seară, în contextul declaraţiei liderei AfD, Alice Weidel, potrivit căreia imigranţii români „jefuiesc” sistemul social al Germaniei.

Sursa: Stirile Pro.tv

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