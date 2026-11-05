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Politică

Mai mult de jumătate dintre români au încredere în Guvernul Niculescu că va încheia criza politică. Cei mai neîncrezători sunt votanții AUR SONDAJ

d Scris de daniel groza
Mai mult de jumătate dintre români au încredere în Guvernul Niculescu că va încheia criza politică. Cei mai neîncrezători sunt votanții AUR SONDAJ
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Un sondaj INSCOP Research arată că 54,1% dintre români consideră că învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu este un pas pozitiv, care pune capăt crizei politice. În privința stabilității Executivului până la alegerile din 2028, opiniile sunt însă împărțite: 46,8% cred că Guvernul își va duce mandatul la capăt, în timp ce 40,1% sunt de părere că nu va rezista până atunci.

Sursa: Ziare

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