„La un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi preşedintele şi văd că lumea se schimbă cu viteză atât de mare încât încep să am speranţe că în România UDMR poate să dea un preşedinte”. The post „Mai probabil e să dea UDMR președintele României decât să ajungă Elon Musk pe Marte”, spune Tánczos Barna appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗