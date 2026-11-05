România este disponibilă să acopere costuri suplimentare pentru a menține și extinde prezența militară a SUA. Propunerea a fost discutată la București cu subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, care a apreciat reacția României la incidentele regionale și rolul său de pilon pe flancul estic al NATO. The post Mai rămân americanii în România? Ce spun doi oficiali despre trupele SUA appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗