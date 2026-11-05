Președintele României punea chiar punctul pe i: “construim o bază în apropierea Mării Negre, baza de la Kogălniceanu, în care investim patru miliarde de dolari și care va deveni cea mai mare din Europa”! The post Mai vin sau mai pleacă soldați americani din țara noastră? appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗