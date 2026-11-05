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Politică

Maia Sandu a făcut declarații despre unirea cu România. Cum vede viitorul Republicii Moldova

g Scris de gabriela mănăilescu
Maia Sandu a făcut declarații despre unirea cu România. Cum vede viitorul Republicii Moldova
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Maia Sandu a vorbit, într-un interviu acordat presei din Ungaria, despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, despre lipsa sprijinului popular pentru acest proiect și despre presiunile Rusiei. Declarațiile vin în contextul în care opoziția de la Chișinău a încercat să declanșeze procedura de suspendare a președintei.

Sursa: Realitatea

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