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Politică

Maia Sandu vorbește despre unirea cu România în presa maghiară: „Trebuie să căutați soluții, chiar dacă par neobișnuite”

m Scris de meilă emilia-alexandra
Maia Sandu vorbește despre unirea cu România în presa maghiară: „Trebuie să căutați soluții, chiar dacă par neobișnuite”
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat într-un interviu acordat unei publicații din Ungaria că unirea țării sale cu România ar putea reprezenta o soluție pentru asigurarea securității țării, însă recunoaște că, în prezent, nu există suficient sprijin popular pentru realizarea acestui obiectiv.

Sursa: Stiri Pe Surse

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