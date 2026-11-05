Maia Sandu vorbește despre unirea cu România în presa maghiară: „Trebuie să căutați soluții, chiar dacă par neobișnuite”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat într-un interviu acordat unei publicații din Ungaria că unirea țării sale cu România ar putea reprezenta o soluție pentru asigurarea securității țării, însă recunoaște că, în prezent, nu există suficient sprijin popular pentru realizarea acestui obiectiv.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗