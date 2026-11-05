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Politică

Maia Sandu vorbește despre unirea cu România în presa maghiară: „Trebuie să căutați soluții, chiar dacă par neobișnuite"

e Scris de e-politic ro
Maia Sandu vorbește despre unirea cu România în presa maghiară: „Trebuie să căutați soluții, chiar dacă par neobișnuite"
Aosom
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat intr-un interviu acordat unei publicații din Ungaria ca unirea țarii sale cu Romania ar putea rep

Sursa: Ziuanews.ro

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