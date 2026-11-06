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Politică

„Măicuțul de la Bacău” a revenit. A fost prins din nou la cerșit

d Scris de daniel moldovan
„Măicuțul de la Bacău” a revenit. A fost prins din nou la cerșit
Aosom
Un bărbat de 33 de ani din Moinești, județul Bacău, a fost reținut de polițiștii locali după ce a fost prins din nou la cerșit, deghizat în măicuță.

Sursa: Stirile Pro.tv

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