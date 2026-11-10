Mama Marei Bănică a ajuns pe mâinile medicilor, în același spital în care s-a stins din viață tatăl ei: „Doamne, nu-mi da cât pot duce!” Ce mesaj a transmis vedeta

Mara Bănică trece prin momente dificile, după ce mama sa a ajuns pe mâinile medicilor. Femeia care i-a dat viață este internată în același spital în care tatăl jurnalistei și-a dat ultima suflare, iar această coincidență dureroasă a răscolit amintiri pe care vedeta încearcă de ani buni să le țină de

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