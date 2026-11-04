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Politică

Manevră importantă a Pentagonului în România imediat după înfrângerea republicanilor în SUA: Nicușor Dan și Luca Niculescu convocați de numărul doi al Armatei SUA

e Scris de e-politic ro
Manevră importantă a Pentagonului în România imediat după înfrângerea republicanilor în SUA: Nicușor Dan și Luca Niculescu convocați de numărul doi al Armatei SUA
Aosom
Președintele Nicușor Dan are programata miercuri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu Elbridge Colby, subsecretarul american pentru Politica de Apa

Sursa: Ziuanews.ro

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