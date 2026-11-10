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Politică

Manifestări prilejuite de „ZIUA VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII” – 11 noiembrie 2026. Vezi programul complet!

i Scris de iulian gavriluta
Manifestări prilejuite de „ZIUA VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII” – 11 noiembrie 2026. Vezi programul complet!
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Potrivit anunțului ofical al responsabililor din Instituția Prefectului județului Buzău, miercuri, 11 noiembrie 2026, cu prilejul sărbătoririi „ZILEI VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII” se vor organiza manifestări la Cimitirul Eroilor din municipiul Buzău, de la ora 09.30 și la „Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații” din comuna Smeeni, de la ora 11.00. Evenimentul este […]

Sursa: News Buzau

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