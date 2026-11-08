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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

MApN este în alertă: două aeronave ridicate de la sol / Mesaj Ro-Alert primit de unii români

m Scris de mihai cistelican
MApN este în alertă: două aeronave ridicate de la sol / Mesaj Ro-Alert primit de unii români
Aosom
Duminică, 8 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor

Sursa: Stiri Pe Surse

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