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Politică

MApN, reacție după ce un militar și-a înjunghiat soția pe o stradă din Caracal: „Nicio formă de violență nu poate fi justificată sau tolerată”

d Scris de dana bărăgan
MApN, reacție după ce un militar și-a înjunghiat soția pe o stradă din Caracal: „Nicio formă de violență nu poate fi justificată sau tolerată”
Aosom
Ministerul Apărării Naționale (MApN) condamnă violența domestică, reacția instituției venind după ce un subofițer din cadrul Batalionului 22 Infanterie este suspectat că și-ar fi înjunghiat soția, în vârstă de 34 de ani, pe o stradă din Caracal, județul Olt. Femeia a fost transportată la spital, iar în prezent starea sa este stabilă. Militarul a fost prins de polițiști și se află în custodia autorităților.

Sursa: Realitatea

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