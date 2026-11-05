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Politică

Marco Rubio, anunț de ultim moment despre varianta plecării sale din administraţia Trump și intenția de a candida în alegerile prezidenţiale din 2028

d Scris de daniel mihai dragomir
Marco Rubio, anunț de ultim moment despre varianta plecării sale din administraţia Trump și intenția de a candida în alegerile prezidenţiale din 2028
Aosom
Marco Rubio dezminte joi informaţii potrivit cărora intenţionează să plece din administraţia lui Donald Trump pentru a se lansa în cursa la fotoliul de la Casa Albă din 2028

Sursa: Stiri Pe Surse

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