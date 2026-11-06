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Politică

Marco Rubio dezminte zvonurile privind intenția de a demisiona din administrația Trump, după alegerile din SUA. Ce planuri are pentru prezidențialele din 2028 (Gândul)

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Marco Rubio dezminte zvonurile privind intenția de a demisiona din administrația Trump, după alegerile din SUA. Ce planuri are pentru prezidențialele din 2028 (Gândul)
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Secretarul de stat american Marco Rubio neagă că ar intenționa să demisioneze din administrația (…)

Sursa: Ziar.com

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