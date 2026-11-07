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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Marco Rubio pleacă la Paris după înfrângerea republicanilor. Reuniunea G7 și negocierile pentru Ucraina, în centrul atenției

d Scris de daniel mihai dragomir
Marco Rubio pleacă la Paris după înfrângerea republicanilor. Reuniunea G7 și negocierile pentru Ucraina, în centrul atenției
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Marco Rubio participă la reuniunea G7 de la Paris, după înfrângerea republicanilor. Ucraina și viitoarea securitate europeană sunt pe agendă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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