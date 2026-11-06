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Politică

Marco Rubio respinge informațiile privind o posibilă demisie și spune că intenționează să rămână în administrația Trump până la finalul mandatului

p Scris de petre apostol
Marco Rubio respinge informațiile privind o posibilă demisie și spune că intenționează să rămână în administrația Trump până la finalul mandatului
Aosom
Secretarul de stat american Marco Rubio a respins informațiile potrivit cărora ar intenționa să părăsească administrația președintelui Donald Trump, afirmând că planul său a fost dintotdeauna să rămână în funcție până la încheierea mandatului actualului lider de la Casa Albă.

Sursa: Mediafax Ro

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