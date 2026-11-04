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Politică

"Marea greșeală" a lui Trump care a dus la înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA. Analiza lui Tudor Curtifan: "A căzut într-o capcană"

t Scris de tiberiu vasile
"Marea greșeală" a lui Trump care a dus la înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA. Analiza lui Tudor Curtifan: "A căzut într-o capcană"
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Tudor Curtifan, redactor-șef DefenseRomania, explică motivele înfrângerii republicanilor, greșeala majoră a lui Donald Trump și implicațiile rezultatului.

Sursa: Dcnews

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