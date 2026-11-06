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Politică

Marea Neagră, noua prioritate de securitate a UE| Ce așteaptă România de la Bruxelles (interviu)

d Scris de dan andreșescu
Marea Neagră, noua prioritate de securitate a UE| Ce așteaptă România de la Bruxelles (interviu)
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Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va face, luni, o vizită în România şi va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Luca Niculescu. Ea va merge şi în Bulgaria, vizita având legătură cu atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră. Regiunea devine o prioritate de securitate pentru Uniunea Europeană, iar România se află în prima linie a acestei ecuații. Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat la RFI contextul si importanța vizitei.

Sursa: Rfi

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