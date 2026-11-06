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Politică

Maria Forna, despre vizita ministrului Rogobete la Cluj: „Aștept să văd soluțiile miraculoase. Sper să nu mai facă doar declarații politice”

s Scris de sergiu vlăgea
Maria Forna, despre vizita ministrului Rogobete la Cluj: „Aștept să văd soluțiile miraculoase. Sper să nu mai facă doar declarații politice”
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Fostul prefect al județului Cluj a făcut, la ZIUA LIVE, mai multe declarații interesante în legătură cu vizita de sâmbătă a ministrului PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Sursa: Ziua De Cluj

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