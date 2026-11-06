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Politică

Maria Forna spune că Tișe nu și-a anunțat colegii din PNL Cluj că vrea să candideze la șefia partidului: „Cred că toți am aflat de pe Facebook”

s Scris de sergiu vlăgea
Maria Forna spune că Tișe nu și-a anunțat colegii din PNL Cluj că vrea să candideze la șefia partidului: „Cred că toți am aflat de pe Facebook”
Aosom
Fostul prefect liberal al județului Cluj susține că Alin Tișe nu și-a exprimat în interiorul partidului o intenție de a candida la vreo funcție la nivel județean sau central.

Sursa: Ziua De Cluj

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