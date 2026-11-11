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Politică

Marian Godină, reacție după ce Nicușor Dan a interzis un ziarist la Cotroceni. "E atât de slab încât subalternii nu-i ascultă dispozițiile. Nu mai prinde al doilea mandat"

d Scris de daniel groza
Marian Godină, reacție după ce Nicușor Dan a interzis un ziarist la Cotroceni. "E atât de slab încât subalternii nu-i ascultă dispozițiile. Nu mai prinde al doilea mandat"
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Marian Godină îl critică dur pe președintele Nicușor Dan după schimbul de replici cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, la Palatul Cotroceni. Într-o postare pe Facebook, Godină îi reproșează atitudinea față de presă, lipsa de autoritate și susține că actualul președinte nu va obține un al doilea mandat.

Sursa: Ziare

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