Marian Godină, reacție după ce Nicușor Dan a interzis un ziarist la Cotroceni. "E atât de slab încât subalternii nu-i ascultă dispozițiile. Nu mai prinde al doilea mandat"

Marian Godină îl critică dur pe președintele Nicușor Dan după schimbul de replici cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, la Palatul Cotroceni. Într-o postare pe Facebook, Godină îi reproșează atitudinea față de presă, lipsa de autoritate și susține că actualul președinte nu va obține un al doilea mandat.

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