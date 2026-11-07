 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Marian Neacșu, mesaj după atacul armat din Cracovia: "România este pregătită să ofere sprijin Poloniei"

d Scris de dana bărăgan
Marian Neacșu, mesaj după atacul armat din Cracovia: "România este pregătită să ofere sprijin Poloniei"
Aosom
Ministrul Afacerilor Interne Marian Neacșu a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat produs sâmbătă după-amiază, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și cel puțin 15 răniți. Oficialul român a anunțat că România este pregătită să ofere sprijin autorităților poloneze, dacă acesta va fi solicitat.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech