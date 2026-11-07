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Politică

Marian Neacșu, mesaj pentru români după violențele din Polonia: „Suntem pregătiți să prevenim și să combatem eficient asemenea provocări”

o Scris de oana antipa
Marian Neacșu, mesaj pentru români după violențele din Polonia: „Suntem pregătiți să prevenim și să combatem eficient asemenea provocări”
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Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a declarat sâmbătă seară, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că structurile responsabile de siguranța națională urmăresc atent eventualele amenințări și sunt pregătite să intervină pentru protejarea populației.

Sursa: Mediafax Ro

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