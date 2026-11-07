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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Marian Neacșu vrea altă abordare în stradă. Ce a cerut ministrul după discuțiile cu șefii armelor

l Scris de loredana iriciuc
Marian Neacșu vrea altă abordare în stradă. Ce a cerut ministrul după discuțiile cu șefii armelor
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Ministrul de Interne Marian Neacșu a convocat conducerile Poliției, Jandarmeriei, Poliției de Frontieră și IGSU. Directiva fermă privind respectul față de cetățeni.

Sursa: Dcnews

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