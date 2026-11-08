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Politică

Marinescu, despre nevoia Agenție Naționale pentru Protecția Victimelor: O reformă reală

l Scris de loredana codruț
Marinescu, despre nevoia Agenție Naționale pentru Protecția Victimelor: O reformă reală
Aosom
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit duminică despre nevoia înființării unei Agenții Naționale pentru Protecția Victimelor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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