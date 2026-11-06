Marius Dunca, vicepreședinte PSD: Bolojan le-a cerut românilor sacrificii, dar a lăsat facturi neplătite și bani europeni în pericol

Marius Dunca, vicepreședinte al PSD și liderul senatorilor social-democrați, atrage atenția că statul a cheltuit în primele nouă luni din 2026 cu peste 31 de miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Ministerului Finanțelor

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗