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Politică

Mark Rutte: Mă voi îmbăta cu Volodimir Zelenski atunci când se va termina războiul din Ucraina. Ne vom face praf!

i Scris de ioan-radu gava
Mark Rutte: Mă voi îmbăta cu Volodimir Zelenski atunci când se va termina războiul din Ucraina. Ne vom face praf!
Aosom
Mark Rutte a dezvăluit cum va sărbători cu Volodimir Zelenski finalul războiului din Ucraina: o excursie pe un munte din Elveția și o sticlă de vin. Află detaliile din culisele NATO!

Sursa: Dcnews

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