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Politică

Mărturia unui român aflat într-o excursie în Cracovia: „Se fugea pe toate străduțele, unii intrau în scări de bloc, unii în magazine”

a Scris de ana-maria gherghiță
Mărturia unui român aflat într-o excursie în Cracovia: „Se fugea pe toate străduțele, unii intrau în scări de bloc, unii în magazine”
Aosom
Cristian Scutariu, un român aflat în Cracovia, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că „doar norocul” a făcut să nu se afle în Piața Principală din al doilea oraș ca mărime din Polonia. Acesta a mărturisit că a văzut oameni fugind „pe toate străduțele, unii intrau în scări de bloc, unii intrau în magazine, în locuri unde te poți adăposti”.

Sursa: Digi24

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