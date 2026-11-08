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Politică

Masacrul în Kenya: 200 de ani de închisoare pentru liderul sectei care și-a trimis adepții la moarte prin înfometare

d Scris de dana bărăgan
Masacrul în Kenya: 200 de ani de închisoare pentru liderul sectei care și-a trimis adepții la moarte prin înfometare
Aosom
Paul Mackenzie, liderul unei secte evanghelice apocaliptice din Kenya, a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru moartea a 191 de persoane, dintre care 190 de copii și un adult. Acesta și-ar fi îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L „întâlni pe Isus”. Sentința a fost pronunțată vineri, 6 noiembrie, de o instanță din Mombasa, în dosarul cunoscut drept „Masacrul din pădurea Shakahola”, relatează publicația franceză Le Figaro.

Sursa: Realitatea

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