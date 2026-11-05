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Politică

Măsura țintită pe care o introduce un stat membru Schengen, invocând sabotajele și atacurile hibride asociate cu Rusia

a Scris de andrei stan
Măsura țintită pe care o introduce un stat membru Schengen, invocând sabotajele și atacurile hibride asociate cu Rusia
Aosom
Suedia a anunțat joi că va efectua controale țintite la frontieră în următoarele șase luni pentru a preveni sabotajele și alte atacuri hibride din partea unor actori ostili care au legături cu Rusia, pe fondul intensificării măsurilor de securitate de către țările europene în contextul războiului din Ucraina, scrie Reuters. Suspiciunile privind războiul hibrid pe …

Sursa: Hotnews

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